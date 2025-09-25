В Сыктывкаре откроют туристический информационный центр

В центре можно будет получить актуальную информацию о вариантах отдыха, взять бесплатные карты и путеводители, а также отправиться в виртуальное путешествие по природным красотам региона. Сотрудники подробно расскажут о главных объектах посещения республики, предложат оригинальные туристические маршруты и вдохновят посетителей на знакомство с новыми местами Коми. Также каждый посетитель сможет погрузиться в культурную жизнь города благодаря насыщенной афише мероприятий и официальным ресурсам туристического портала.