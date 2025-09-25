В битве омского «Авангарда» с «Трактором» букмекеры верят в победу уральцев

В четверг, 25 сентября, в игре чемпионата КХЛ омские хоккеисты в Челябинске сыграют с «Трактором», действующим вице-чемпионом КХЛ. Начало встречи в 20:00 по Омску.
Игру покажет на ТВ только «12-й канал».
Соперники провели в чемпионатах 97 матчей. У «Авангарда» 43 победы, у «Трактора» — 50. Четыре матча завершились вничью. Шайбы 276 — 260 в пользу «Трактора».
Букмекеры чуть выше в этом матче оценивают шансы на победу у «Трактора». Коэффициент на нее 2,41 в основное время (в общем итоге, с учетом возможных овертаймов и буллитов — 1,82). Коэффициент на победу «Авангарда» тут 2,71 (в общем раскладе — 2,05). Шансы на то, что забьют здесь обе команды, почти 99% — коэффициент на это 1,08.
«Трактор» в прошлом своем матче 21 сентября проиграл дома «Спартаку» 3:5.
Ранее мы писали, что «Авангард» победил СКА в Петербурге.