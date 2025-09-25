В битве омского «Авангарда» с «Трактором» букмекеры верят в победу уральцев

Букмекеры чуть выше в этом матче оценивают шансы на победу у «Трактора». Коэффициент на нее 2,41 в основное время (в общем итоге, с учетом возможных овертаймов и буллитов — 1,82). Коэффициент на победу «Авангарда» тут 2,71 (в общем раскладе — 2,05). Шансы на то, что забьют здесь обе команды, почти 99% — коэффициент на это 1,08.