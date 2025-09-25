В Карелии медработники освоили бережливые технологии

Тренинг по бережливым технологиям для медицинских работников состоялся на «Фабрике процессов» в Республике Карелии по национальному проекту «Эффективная и конкурентная экономика». Об этом сообщили в пресс-службе главы и администрации региона.
В ходе обучения участникам необходимо было принимать множество важных решений, взаимодействовать в команде и решать кадровые вопросы. Благодаря применению инструментов бережливого производства «пациент» был спасен.
Во время такого обучения участники могут оценить степень влияния бережливых технологий на время протекания процесса, объемы запасов и уровень загрузки коллег.
Медицинские работники, прошедшие тренинг, отметили, что одно небольшое изменение в процессе помогает сэкономить до 30% времени. Очередь пациентов, движение медицинских карт, маршруты между кабинетами, выписка рецептов — это ежедневные рабочие процессы, которые необходимо организовывать так, чтобы специалисты работали слаженнее, а люди получали помощь быстрее и в комфортных условиях.
Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.