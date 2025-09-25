В Карелии медработники освоили бережливые технологии

Медицинские работники, прошедшие тренинг, отметили, что одно небольшое изменение в процессе помогает сэкономить до 30% времени. Очередь пациентов, движение медицинских карт, маршруты между кабинетами, выписка рецептов — это ежедневные рабочие процессы, которые необходимо организовывать так, чтобы специалисты работали слаженнее, а люди получали помощь быстрее и в комфортных условиях.