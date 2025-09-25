Ричмонд
Ростовский автовокзал «Центральный» усиливает защиту от дронов

Автовокзал «Центральный» в Ростове проводит дополнительную оценку уязвимости для установки зон безопасности против беспилотников. Об этом сообщают «Ведомости Юг» со ссылкой на пресс-службу «Группы Агроком», управляющей объектом.

Работы ведутся в соответствии с новым постановлением правительства № 588, которое вступило в силу весной 2025 года. После определения границ зон безопасности будет составлен перечень необходимых технических средств защиты. В числе рассматриваемых вариантов — антидроновые сети «Дарвин» с особым плетением, которые уже применяются для защиты критической инфраструктуры в России.

Автовокзал «Центральный» был открыт летом 2024 года на территории бывшего аэропорта. Инвестиции в проект составили более 1 млрд рублей.