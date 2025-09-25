Ростовский автовокзал «Центральный» усиливает защиту от дронов

Работы ведутся в соответствии с новым постановлением правительства № 588, которое вступило в силу весной 2025 года. После определения границ зон безопасности будет составлен перечень необходимых технических средств защиты. В числе рассматриваемых вариантов — антидроновые сети «Дарвин» с особым плетением, которые уже применяются для защиты критической инфраструктуры в России.