На Ямале в поликлинике Лабытнанги открылся кабинет охраны зрения детей

Кабинет охраны зрения детей начал работать в детской поликлинике города Лабытнанги Ямало-Ненецкого автономного округа в соответствии с целями национального проекта «Продолжительная и активная жизнь». Об этом сообщили в департаменте здравоохранения региона.
Новый кабинет стал десятым по счету на Ямале. Он оснащен современным оборудованием для диагностики и лечения болезней глаз. Среди них — аппараты для лечения косоглазия, расслабления мышц глаз, а также комплекс для восстановления зрения, лечения рефракционных нарушений и заболеваний сетчатки. Медицинские работники уже прошли дополнительное обучение.
Получить процедуры в профильном кабинете можно по назначению врача. Курс лечения назначает врач-офтальмолог. Для достижения лечебного эффекта специалисты рекомендуют пройти десять сеансов продолжительностью 30−40 минут. За одно посещение ребенок проходит лечение сразу на нескольких аппаратах. В планах — открытие еще трех кабинетов охраны зрения детей и подростков.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.