В Самарской области три речных остановки закроются с 29 сентября

Жителей Самарской области предупредили об изменениях в расписании движения судов.

Источник: Комсомольская правда

В понедельник, 29 сентября 2025 года, в Самарской области изменится расписание движения пассажирских судов по Волге и перестанут работать некоторые остановки. Об этом сообщили в самарском речном пассажирском предприятии.

«Закрываются остановочные пункты: “Средний пляж”, “Поляна им. Фрунзе”, “Осипенко”, — рассказали в пресс-службе.

На маршруте Самара — Зольное судно будет отправляться из областного центра ежедневно в 08:30, а обратно в 15:00. На Гаврилову Поляну предусмотрено отправление в 07:45, а обратно — в 17:00. В Винновку пассажиры отплывут в 08:15.

Напомним, перекрытие улицы Ставропольской в Самаре продлили до 20 октября из-за ремонта канализационного коллектора. А из-за обвала грунта сократили движение троллейбусов № 16.