Новое кладбище открыли под Хабаровском. Как уточняет ИА «Хабаровский край сегодня», располагается эта территория неподалеку от уже заполненного Матвеевского погоста.
— С вводом в эксплуатацию новой территории, Матвеевское кладбище закрыли. Погребать здесь больше нельзя, за исключением случаев родственных захоронений, где допускается хоронить урны с прахом, — проинформировали в отделе по организации деятельности общественных кладбищ администрации Хабаровска.
К слову, это же касается и Центрального кладбища: здесь можно или захоронить урну к уже ранее упокоенным родственникам, или существует возможность повторного захоронения — в этом случае важны не только истекшие сроки погребения, но также необходимо соблюсти определенные санитарные требования, получить разрешение от контролирующих органов.
Что касается нового кладбища, на его территории предусмотрены сектора для традиционных захоронений, вероисповедальных (мусульманских), а также место для воинских захоронений. Напомним, что из-за близости к аэропорту, необходимо было соблюсти определенные требования авиационной безопасности, в том числе отсутствие на территории погоста деревьев и металлических ограждений.
Ранее в администрации также уточняли, что строительство кладбища будет проходить в семь этапов, а стоимость объекта оценивалась в 511,1 млн рублей. Сейчас сюда уже заведены сети электроснабжения, обустроены водоотведение, пешеходные дорожки, площадки для сбора мусора, а также провели другие виды работ.