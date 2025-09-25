Ричмонд
Штурмовик Евгений Слонич из Осинского района героически погиб в зоне СВО

У Евгения осталась жена и два сына.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Штурмовик Евгений Слонич из Осинского района героически погиб в зоне специальной военной операции. После школы он обучался в педагогическом колледже. Затем отправился на срочную службу. Об этом КП-Иркутск сообщил мэр района Борис Хошхоев.

— 1 июня 2023 года он отправился на защиту Родины. Служил в 15-ой Александрийской штурмовой бригаде «Черные гусары», — уточнил глава Осинского района.

Коллеги по службе подчеркивали его преданность товарищам, всегда готовым прийти на помощь, и отличное выполнение всех поставленных задач.

6 мая 2025 года бойца не стало у населённого пункта Волкова. У Евгения осталась жена и два сына. Администрация Осинского района выражает соболезнования родным военнослужащего. Прощание с ним состоится 26 сентября в 14:00.