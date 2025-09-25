Золотодобывающая компания в Челябинской области получила миллионный штраф

В Челябинской области золотодобывающую компанию оштрафовали за незаконное использование недр и экологические нарушения при обращении с отходами.
Как рассказали в региональной прокуратуре, у зарегистрированной в Кузбассе фирмы «Кия Майнинг» есть лицензия на разведку и добычу золота в Чесменском районе. Но компания допустила целый ряд нарушений.
В частности, «Кия Майнинг» без разрешения пользовалась подземными водами из трех скважин, выкопала траншею и сваливала бытовые отходы недалеко от производственной площадки.
По требованию прокуратуры, воду из скважин брать прекратили, траншею засыпали, а мусор вывезли.
Но фирме все равно назначили административный штраф в 1,1 млн рублей.