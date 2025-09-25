Клинические испытания российского препарата от рака мозга начнутся в 2026 году

В начале 2025 года завершилась первая фаза испытаний этого же препарата против рака молочной железы. «Исследование проводилось в четырех клинических центрах в два этапа. Что касается эффективности, то в 50% случаев была стабилизация опухоли при однократном введении на 60-й день и при многократном — у 80% на 82-й день», — добавила Кулигина.