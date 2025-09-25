Обворованной омской пенсионерке вернули миллион рублей

По факту мошенничества возбудили уголовное дело. Сотрудники полиции установили владельца счета, на который поступили средства — 20-летнего жителя столицы РФ. Молодой человек пояснил, что прошлым летом за вознаграждение оформил на свое имя расчетный счет и банковскую карту, затем передал ее незнакомцу.