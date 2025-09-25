Обворованной омской пенсионерке вернули миллион рублей

Восстановить права пенсионерки, ставшей жертвой телефонных аферистов, помогла прокуратура Омского района. Осенью 2024 года злоумышленники убедили пожилую женщину перевести свои деньги в размере одного миллиона рублей на так называемый безопасный счет. Об этом сообщил канал t.me/prok_omsk.
По факту мошенничества возбудили уголовное дело. Сотрудники полиции установили владельца счета, на который поступили средства — 20-летнего жителя столицы РФ. Молодой человек пояснил, что прошлым летом за вознаграждение оформил на свое имя расчетный счет и банковскую карту, затем передал ее незнакомцу.
Для защиты интересов потерпевшей прокурор направил в суд иск о взыскании с москвича суммы неосновательного обогащения. Требования были удовлетворены в полном объеме. После вступления решения в силу ведомство проконтролирует его исполнение.
