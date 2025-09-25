Таможня Беларуси заявила про исчерпание квот на льготный ввоз электромобилей

В ГТК попросили белорусов учитывать указанную информацию в момент планирования ввоза электромобилей на территорию страны исходя из прогнозируемого исчерпания установленной квоты в течении одного месяца. В пресс-службе планируют каждый день информировать граждан про оставшийся объем квоты.