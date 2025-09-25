В Калининградской области меняется расписание «Ласточек» с 1 октября

В Калининградской области с 1 октября изменится график движения пригородных поездов на приморских направлениях. Об этом сообщает пресс-служба КЖД.
В Зеленоградск «Ласточки» ежедневно будут отправляться с Южного вокзала в 6:37, 8:00, 10:15, 11:12, 12:16, 14:17, 16:18, 17:15, 17:55, 18:49 и 19:55.
Из Зеленоградска — в 7:45, 9:07 (до Северного вокзала), 11:15, 12:12, 13:16, 15:17, 15:51, 17:18, 18:56, 20:03 и 21:03.
По рабочим дням продолжат ходить два поезда отправлением в 6:42 и 8:15.
В Светлогорск ежедневно «Ласточки» будут отправляться в 6:18, 7:41, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:03, 16:44 (с Северного вокзала), 17:40 и 18:41.
По рабочим дням назначаются 4 «Ласточки» в 13:30, 16:04, 17:17 (с Северного вокзала) и 19:20.
Из Светлогорска — в 7:39, 8:57, 11:37, 12:38, 13:39, 15:16, 15:40, 16:42, 17:51, 18:54 и 19:57. Еще несколько «Ласточек» назначаются по рабочим дням в 6:30, 6:55, 8:00, 14:40, 17:20, 19:33 и 20:36.
Подробное расписание здесь.