В Похвистневе Самарской области прошла ярмарка карьеры для старшеклассников

Специализированная ярмарка карьеры для старшеклассников состоялась 17 сентября в школе № 1 города Похвистнево Самарской области по национальному проекту «Кадры». Об этом сообщили в администрации городского округа.
На ярмарке были организованы профориентационное тестирование с использованием современных методик, деловая игра «Профессиональное лото» для знакомства с различными специальностями, интерактивный квест «Компас профессий» для определения личных склонностей и способностей, а также персональные консультации с представителями образовательных учреждений и работодателей. Особое внимание было уделено государственным программам поддержки.
Кроме того, школьники узнали о целевых направлениях в вузы и ссузы, программах стажировок и практик на предприятиях региона. Также они ознакомились с мерами социальной поддержки для молодых специалистов и возможностями трудоустройства в рамках муниципального образования.
Нацпроект «Кадры» поможет качественно и оперативно готовить специалистов под потребности работодателей благодаря скоординированной работе образовательных учреждений, компаний и государства. К 2029 году планируется обновить всю сеть службы занятости — будут открыты новые кадровые центры «Работа России». В них предприятиям окажут адресную поддержку, а соискателям помогут найти работу, сформировать карьерный трек, обновить профессиональные знания или получить новую востребованную специальность. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.