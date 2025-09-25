На туристических локациях Пермского края появилась дополненная реальность

AR-технологии начали использовать на туристических локациях в семи муниципалитетах Пермского края в соответствии с целями национального проекта «Туризм и гостеприимство». Об этом сообщили в министерстве по туризму и молодежной политике региона.
Дополненная реальность работает как «интеллектуальный гид», оживляя привычные объекты, добавляя контекст и предоставляя информацию о каждой точке прямо на экране телефона. Например, в Перми на смотровой площадке на набережной можно увидеть, как по Каме «плывут» 3D-модели пароходов и теплоходов разных исторических эпох. В Кудымкаре легендарный богатырь — персонаж коми-пермяцкого национального эпоса Кудым-Ош — не только выйдет к гостям, но и расскажет о себе.
В Красновишерске визуализировали популярную легенду о Полюде, Ветлане и Вишере: анимированный 2D-контент появляется на фоне неба. В Чердыни перед глазами туристов предстает средневековый кремль, а в Соликамске — водяная мельница, располагавшаяся ранее на берегу реки Усолки. При просмотре дополненной реальности на мельнице появляются мифические персонажи из быличек Пермской земли — шишига и водяной.
«Главное преимущество проекта — его доступность. Дополненная реальность разработана для мобильных устройств без скачивания приложений, посредством считывания QR-кода. К каждому проекту разработаны интерфейсы с кратким описанием и подсказками для пользователей. Мы уверены, что это поможет гостям и жителям края с удовольствием погрузиться изучение истории региона, его легенд и значимых событий. Теперь у каждого есть уникальная возможность оживить историю буквально на экране своего смартфона», — отметил заместитель председателя правительства Прикамья Алексей Черников.
Национальный проект «Туризм и гостеприимство» помогает развивать инфраструктуру, производить оборудование, готовить кадры для отрасли и продвигать путешествия как по России, так и за рубежом. Туристы получают качественный сервис и отличные впечатления, а бизнес — поддержку государства. Все это делает поездки удобными, безопасными и интересными. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.