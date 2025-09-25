На туристических локациях Пермского края появилась дополненная реальность

Дополненная реальность работает как «интеллектуальный гид», оживляя привычные объекты, добавляя контекст и предоставляя информацию о каждой точке прямо на экране телефона. Например, в Перми на смотровой площадке на набережной можно увидеть, как по Каме «плывут» 3D-модели пароходов и теплоходов разных исторических эпох. В Кудымкаре легендарный богатырь — персонаж коми-пермяцкого национального эпоса Кудым-Ош — не только выйдет к гостям, но и расскажет о себе.