В Иркутской области откроются детские культурно-просветительские центры

Пять детских культурно-просветительских центров начнут работать в Иркутской области по национальному проекту «Семья». Об этом сообщили в министерстве культуры и архивов региона.
На предоставленную субсидию учреждения смогут провести ремонт, оформить помещения, приобрести необходимые для работы центра материалы, программное обеспечение и техническое оборудование, в том числе специализированное для людей с ограниченными возможностями здоровья. Средства также могут быть направлены на создание мультимедийного контента. Работники детских центров пройдут профессиональную переподготовку и повышение квалификации.
«Иркутская область подавала на конкурсный отбор восемь заявок, пять из них победили. Центры, созданные при учреждениях культуры, предназначены для разработки и внедрения новых культурных и образовательных программ. Они будут представлять собой пространства, где дети и молодежь смогут учиться и развивать свои творческие способности и таланты», — отметила министр культуры Иркутской области Олеся Полунина.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.