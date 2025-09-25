В Иркутской области откроются детские культурно-просветительские центры

«Иркутская область подавала на конкурсный отбор восемь заявок, пять из них победили. Центры, созданные при учреждениях культуры, предназначены для разработки и внедрения новых культурных и образовательных программ. Они будут представлять собой пространства, где дети и молодежь смогут учиться и развивать свои творческие способности и таланты», — отметила министр культуры Иркутской области Олеся Полунина.