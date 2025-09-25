Ричмонд
+23°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Иркутской области откроются детские культурно-просветительские центры

На предоставленную субсидию учреждения смогут провести ремонт и приобрести техническое оборудование.

Пять детских культурно-просветительских центров начнут работать в Иркутской области по национальному проекту «Семья». Об этом сообщили в министерстве культуры и архивов региона.

На предоставленную субсидию учреждения смогут провести ремонт, оформить помещения, приобрести необходимые для работы центра материалы, программное обеспечение и техническое оборудование, в том числе специализированное для людей с ограниченными возможностями здоровья. Средства также могут быть направлены на создание мультимедийного контента. Работники детских центров пройдут профессиональную переподготовку и повышение квалификации.

«Иркутская область подавала на конкурсный отбор восемь заявок, пять из них победили. Центры, созданные при учреждениях культуры, предназначены для разработки и внедрения новых культурных и образовательных программ. Они будут представлять собой пространства, где дети и молодежь смогут учиться и развивать свои творческие способности и таланты», — отметила министр культуры Иркутской области Олеся Полунина.

Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.