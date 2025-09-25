Ричмонд
В Башкирии появится новый праздник — День многодетной семьи

Законопроект принят в первом чтении.

Источник: istockphoto.com

В Башкирии появится новый праздник — День многодетной семьи, сообщает пресс-служба Госсобрания-Курултая. Соответствующий законопроект принят в первом чтении на заседании регионального парламента 25 сентября.

Отмечать праздник планируется 21 декабря. Дата выбрана с учетом сложившейся традиции чествовать многодетные семьи в конце года, проводить торжественные приемы для победителей всероссийского конкурса «Семья года».

«Уверен, что учреждение Дня многодетной семьи будет способствовать дальнейшему укреплению авторитета семьи, пропаганде традиционных ценностей и повышению социального статуса родителей, воспитывающих трех и более детей, — прокомментировал спикер Госсобрания Константин Толкачев. — Это еще одна важная мера в рамках последовательной государственной политики по защите материнства и детства, которая остается безусловным приоритетом для руководства республики и страны».