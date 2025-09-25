В дагестанском селе Зеленоморск открылась школа на 120 мест

Новая школа на 120 мест начала работать в селе Зеленоморск Республики Дагестан. Она была построена вместо аварийной по национальному проекту «Образование», на смену которому пришел нацпроект «Молодежь и дети», сообщили в администрации главы региона.
В учреждении для детей доступны просторные кабинеты, актовый зал, площадки для баскетбола, волейбола и футбола и зоны отдыха с площадками для подвижных игр. Заместитель председателя правительства Дагестана Муслим Телякавов отметил, что в Год защитника Отечества новая школа, как и прежде, будет носить имя патриота России, отдавшего свою жизнь за ее безопасность, кавалера ордена Красной Звезды Рабадана Курбанова.
Также он выразил надежду на то, что ученики смогут достигать новых результатов и высот в учебе, а современное учреждение и его передовая оснащенность поможет им в этом. Директор школы Куран Курбанов поблагодарил всех, кто был причастен к открытию, и подчеркнул, что теперь дети будут учиться в красивом и новом здании.
Нацпроект «Молодежь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.