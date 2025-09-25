В дагестанском селе Зеленоморск открылась школа на 120 мест

Также он выразил надежду на то, что ученики смогут достигать новых результатов и высот в учебе, а современное учреждение и его передовая оснащенность поможет им в этом. Директор школы Куран Курбанов поблагодарил всех, кто был причастен к открытию, и подчеркнул, что теперь дети будут учиться в красивом и новом здании.