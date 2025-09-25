В Госдуме предложили вносить информацию о группе крови в паспорт

В пояснительной записке отмечается, что в настоящее время многие граждане России обеспокоены объективной невозможностью получить надлежащую и своевременную медицинскую помощь в случае тех или иных чрезвычайных происшествий из-за того, что данные об их группе крови и резус-факторе находятся исключительно в медицинских документах, которые в указанных обстоятельствах могут быть недоступны в требуемые сроки.