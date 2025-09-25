Тревожный сигнал: первый случай гриппа выявлен у ребенка в Приморье

Первый случай гриппа у ребенка в Приморском крае стал предвестником новой волны заболеваемости. Медицинские эксперты расценивают этот факт как сигнал о начале традиционного эпидемиологического подъема заболеваемости, пик которого прогнозируется на предстоящий осенне-зимний период 2025—2026 годов, сообщает ИА PrimaMedia.
На специальной конференции, организованной министерством здравоохранения, врачи дали исчерпывающие комментарии относительно клинической картины гриппа и методов борьбы с вирусом. Врач-инфекционист, заведующая педиатрическим отделением Владивостокской детской поликлиники № 5 Мария Рассказова обратила внимание на характерные симптомы, позволяющие заподозрить именно грипп. Среди них — резкий подъем температуры до тридцати девяти градусов и болезненная реакция на свет. Специалист настоятельно рекомендовала не прибегать к самолечению при первых же признаках недомогания, даже если это всего лишь легкий насморк. Важно понимать, что без лабораторной диагностики отличить грипп от других ОРВИ почти невозможно, а схема терапии напрямую зависит от штамма вируса и состояния пациента. Отдельно врачи отметили, что в текущем сезоне грипп может переноситься тяжелее, чем коронавирусная инфекция.
Единственной по-настоящему эффективной защитой от серьезных осложнений специалисты единогласно называют своевременную вакцинацию, эффективность которой многократно возрастает при соблюдении правил гигиены. Сделать прививку жители Приморья смогут в рамках широкой кампании, которая стартовала 1 сентября и завершится 1 декабря.
Напомним, в Приморье отмечается сезонное увеличение числа заболевших острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ), не связанными с вирусом гриппа. По данным пресс-службы краевого управления Роспотребнадзора, по сравнению с прошлой неделей уровень заболеваемости вырос на 24,6%.