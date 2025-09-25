Ричмонд
В Иркутске снесли супермаркет для расширения улицы Байкальской

Завершение работ намечено на 2026 год.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Иркутске снесли супермаркет для расширения улицы Байкальской. Торговую точку убрал сам ее владелец. Сейчас с территории вывозят строительный мусор. Об этом КП-Иркутск рассказали в городской администрации.

— Предприниматели понимают значимость создания объектов и готовы идти навстречу администрации. Вместе мы создаем комфортные условия для жизни в городе, — уточнил глава Октябрьского округа Георгий Комаров.

В скором времени здесь приступят к снятию бордюров, чтобы расширить проезжую часть. Улицу Байкальскую на участке между Дыбовского и Ржанова, ожидает масштабное обновление. В рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни» муниципальное предприятие «Иркутскавтодор» проведет ремонт. Специалисты расширят дорогу и заменят асфальт. Работы будут проводиться в два этапа, а завершение проекта намечено на 2026 год.