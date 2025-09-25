В Иркутске снесли супермаркет для расширения улицы Байкальской

В скором времени здесь приступят к снятию бордюров, чтобы расширить проезжую часть. Улицу Байкальскую на участке между Дыбовского и Ржанова, ожидает масштабное обновление. В рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни» муниципальное предприятие «Иркутскавтодор» проведет ремонт. Специалисты расширят дорогу и заменят асфальт. Работы будут проводиться в два этапа, а завершение проекта намечено на 2026 год.