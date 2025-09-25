На гастромарафоне в Сахалинской области пройдет мероприятие «ГребеШОКпати»

Мероприятие «ГребеШОКпати», посвященное морскому гребешку, состоится 5 октября в рамках гастромарафона «Почувствуй вкус Сахалина» в соответствии с целями национального проекта «Туризм и гостеприимство». Об этом сообщили в Министерстве туризма Сахалинской области.
Для гостей шеф-повара разработали специальный сет из трех блюд: гребешок с картофельно-грибным пармантье, икрой и копченостями, гребешок с тар-таром из манго и томатов и соусом из зелени, а также гребешок с пюре из красной капусты с жемчугом из тапиоки.
Кроме того, на площадке пройдут мастер-класс по приготовлению гребешка и творческие занятия в морской тематике: живопись акрилом на холсте и роспись гипсовых изделий и шоперов. Также все желающие смогут присоединиться к тренировке по зумбе.
«Партнеры нашего мероприятия предоставят тонну гребешка, блюда из которого островные повара вместе с учащимися Сахалинского техникума сервиса будут предлагать гостям в формате “стритфуд” на мероприятии “ГребеШОКпати”. Таким образом мы закрываем наш гастрономический сезон в уличном формате, но продолжаем в заведениях», — отметила первый заместитель министра туризма Сахалинской области Наталия Пахолкова.
Национальный проект «Туризм и гостеприимство» помогает развивать инфраструктуру, производить оборудование, готовить кадры для отрасли и продвигать путешествия как по России, так и за рубежом. Туристы получают качественный сервис и отличные впечатления, а бизнес — поддержку государства. Все это делает поездки удобными, безопасными и интересными. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.