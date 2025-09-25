В хакасском музее-заповеднике «Хуртуях тас» открылась уличная экспозиция

Уличная экспозиция, посвященная древнему изваянию «Каменная мать матерей», начала работать в музее-заповеднике «Хуртуях тас» в Республике Хакасии. Организация таких мероприятий отвечает задачам национального проекта «Семья», сообщили в пресс-службе министерства финансов региона.
Экспозиция разделена на три тематические зоны. «Зона искусства» показывает, как изваяние вдохновляло художников, поэтов и музыкантов на протяжении веков. «Историческая» рассказывает о непростой истории перемещений памятника и его возвращении на исконное место. «Зона традиций» познакомит гостей с поверьями, обрядами и особой сакральной ролью, которую стела играет в жизни местных жителей.
«Научные исследования древнего менгира должны быть обязательно продолжены. Музей-заповедник “Хуртуях тас” является не просто музеем, но и одной из визитных карточек региона, предоставляя возможность прикоснуться к истории и глубже узнать культуру и традиции предков. Поддержка таких проектов рассматривается как стратегические инвестиции в будущее и сохранение идентичности Хакасии», — отметила заместитель главы региона Юлия Исмагилова.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.