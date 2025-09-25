В хакасском музее-заповеднике «Хуртуях тас» открылась уличная экспозиция

«Научные исследования древнего менгира должны быть обязательно продолжены. Музей-заповедник “Хуртуях тас” является не просто музеем, но и одной из визитных карточек региона, предоставляя возможность прикоснуться к истории и глубже узнать культуру и традиции предков. Поддержка таких проектов рассматривается как стратегические инвестиции в будущее и сохранение идентичности Хакасии», — отметила заместитель главы региона Юлия Исмагилова.