Ричмонд
+22°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В городе Березники Пермского края прошел форум молодежных объединений

Около 200 участников посетили лекции и практические занятия.

Форум местных молодежных объединений проходил с 19 по 21 сентября в городе Березники Пермского края по национальному проекту «Молодежь и дети». Об этом сообщили в региональном агентстве по делам молодежи.

В мероприятии приняли участие 200 представителей студенческих, профессиональных и общественных сообществ из муниципалитетов Пермского края. В течение трех дней они работали в четырех образовательных треках: «Медиафабрика», «Конструктор событий», «Ресурсы и партнеры» и «Лаборатория сообществ». Программа форума включала девять образовательных блоков, сочетающих лекции и практические занятия.

Особое внимание было уделено развитию проектной деятельности. На площадке «Росмолодежь. Гранты» 27 инициатив прошли очную защиту, по итогам которой к грантовой поддержке были рекомендованы три проекта. Насыщенной была и культурная программа форума: участники посетили историко-архитектурный комплекс «Усолье Строгановское» и гала-ужин с концертным выступлением кавер-группы TRIOMUSIC BAND.

Нацпроект «Молодежь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.