В городе Березники Пермского края прошел форум молодежных объединений

Форум местных молодежных объединений проходил с 19 по 21 сентября в городе Березники Пермского края по национальному проекту «Молодежь и дети». Об этом сообщили в региональном агентстве по делам молодежи.
В мероприятии приняли участие 200 представителей студенческих, профессиональных и общественных сообществ из муниципалитетов Пермского края. В течение трех дней они работали в четырех образовательных треках: «Медиафабрика», «Конструктор событий», «Ресурсы и партнеры» и «Лаборатория сообществ». Программа форума включала девять образовательных блоков, сочетающих лекции и практические занятия.
Особое внимание было уделено развитию проектной деятельности. На площадке «Росмолодежь. Гранты» 27 инициатив прошли очную защиту, по итогам которой к грантовой поддержке были рекомендованы три проекта. Насыщенной была и культурная программа форума: участники посетили историко-архитектурный комплекс «Усолье Строгановское» и гала-ужин с концертным выступлением кавер-группы TRIOMUSIC BAND.
Нацпроект «Молодежь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.