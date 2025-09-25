Тренер «Авангарда» Буше жёстко ответил на критику Кожевникова

«Мне без разницы, что кто-то там говорит. Я не читаю прессу. Я взаимодействую с людьми здесь. Я знаю свои методы. Зачем мне мнение людей со стороны?» — заявил канадский специалист. Он добавил, что даже когда работал в Северной Америке, не интересовался внешними комментариями, а когда три года работал в медиа, сам становился источником таких драм и высказываний.