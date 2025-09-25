Тренер «Авангарда» Буше жёстко ответил на критику Кожевникова

Главный тренер омского «Авангарда» Ги Буше ответил на критику хоккейного эксперта и двукратного олимпийского чемпиона Александра Кожевникова в адрес команды. В интервью журналистам Буше заявил, что ему безразлично, что говорят люди со стороны, подчеркнув, что он не читает прессу и не обращает внимания на мнения тех, кто не понимает, что происходит внутри команды.
«Мне без разницы, что кто-то там говорит. Я не читаю прессу. Я взаимодействую с людьми здесь. Я знаю свои методы. Зачем мне мнение людей со стороны?» — заявил канадский специалист. Он добавил, что даже когда работал в Северной Америке, не интересовался внешними комментариями, а когда три года работал в медиа, сам становился источником таких драм и высказываний.
Отвечая на слова Кожевникова о том, что иностранные тренеры оставляют после себя «выжженную землю», Буше сказал, что не задумывается о наследии, которое он оставит, а выполняет свою работу здесь и сейчас.
«Я не думаю о наследии. Я думаю о сегодняшнем дне. Мой девиз — “Выиграй сегодняшний день”», — отметил тренер.
Он также поделился, что его текущий рабочий процесс сосредоточен на подготовке к матчам, индивидуальных видеонарезках для игроков и оценке их психологического состояния.
«Завтра будет завтра, честно говоря, я даже не думаю о чемпионстве. Я стараюсь донести это и до игроков — не зацикливаться на эмоциях, а делать работу здесь и сейчас», — подчеркнул Буше.