800 тысяч рублей отсудила омский врач у футбольного «Иртыша»

Как сообщила пресс-служба суда, женщина работала в команде врачом. В июне этого года она уволилась, но премиальные за работу на матчах в сезонах-2023/2024 и 2024/2025 ей не выплатили. Спорная выплата оговорена в локальных нормативных актах клуба. Фактически решение о премировании работников клуб принял сам и определил размер оплаты. Оснований не выплатить премию врачу у клуба не было.