800 тысяч рублей отсудила омский врач у футбольного «Иртыша»

В Кировском райсуде Омска завершилось рассмотрение иска к футбольному клубу, жительница города требовала у бывшего работодателя выплатить ей обещанную премию и компенсировать задержку выплат и моральный вред. Работодателем в данном случае был футбольный клуб.
Как сообщила пресс-служба суда, женщина работала в команде врачом. В июне этого года она уволилась, но премиальные за работу на матчах в сезонах-2023/2024 и 2024/2025 ей не выплатили. Спорная выплата оговорена в локальных нормативных актах клуба. Фактически решение о премировании работников клуб принял сам и определил размер оплаты. Оснований не выплатить премию врачу у клуба не было.
По итогам иска суд обязал ответчика выплатить истице 562 500 рублей в виде премии, 367 201 рублей — как компенсацию за задержку выплат, 25 000 компенсации морального вреда.
Вердикт пока не вступил в законную силу. Клуб еще может его обжаловать.
Сообщение пресс-службы суда не конкретизировало, какой конкретно клуб был стороной иска. «КП — Омск» уточнила, что речь в данном случае идет об омском «Иртыше». В клубе нам это подтвердили.
Ранее мы писали о том, как РФС привез в Омск Кубок России по футболу, показав его в центре города и в Исилькуле, а далее выставив на кубковом матче «Иртыша» и барнаульского «Темпа».