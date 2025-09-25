На московском портале «СтроимПросто» разместили 3D-модели благоустройства

«Создание единой библиотеки 3D-моделей — важный шаг в цифровизации строительной отрасли столицы. Этот ресурс не только упрощает работу проектировщиков и архитекторов, но и способствует стандартизации и повышению качества объектов благоустройства. Мы создаем инструмент, который поможет специалистам быстрее и эффективнее работать над проектами с соблюдением высоких стандартов градостроительной политики», — отметил Владислав Овчинский.