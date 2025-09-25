На московском портале «СтроимПросто» разместили 3D-модели благоустройства

Библиотека 3D-моделей элементов благоустройства и озеленения стала доступна на портале «СтроимПросто». Развитие электронных сервисов отвечает задачам национального проекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства», сообщил министр правительства Москвы, руководитель столичного департамента градостроительной политики Владислав Овчинский.
Новый ресурс предназначен для проектировщиков, архитекторов и всех специалистов, занимающихся разработкой трехмерных цифровых моделей объектов капитального строительства. Библиотека содержит широкий набор типовых элементов, которые могут быть использованы при создании проектной документации и подготовке материалов для рассмотрения и согласования архитектурно-градостроительных решений.
«Создание единой библиотеки 3D-моделей — важный шаг в цифровизации строительной отрасли столицы. Этот ресурс не только упрощает работу проектировщиков и архитекторов, но и способствует стандартизации и повышению качества объектов благоустройства. Мы создаем инструмент, который поможет специалистам быстрее и эффективнее работать над проектами с соблюдением высоких стандартов градостроительной политики», — отметил Владислав Овчинский.
Нацпроект «Экономика данных и цифровая трансформация государства» направлен на цифровизацию отраслей экономики и социальной сферы, а также достижение технологического суверенитета и лидерства. Новые цифровые сервисы делают жизнь россиян легче и удобнее, а борьбу с кибермошенничеством — эффективнее. Ведется активная подготовка ИТ-специалистов, развиваются квантовые технологии и искусственный интеллект. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.