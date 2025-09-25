День тигра пройдёт во Владивостоке в воскресенье 28 сентября

Главная сцена на набережной Спортивной гавани оживёт в 13:00, и программа откроется выступлениями местных творческих коллективов. В 16:00 для гостей начнёт концерт группа «Белый орёл», известная хитами «Как упоительны в России вечера» и «Потому что нельзя быть на свете красивой такой». Завершит праздничную программу в 20:00 выступление легендарной группы «Браво», которая в последний раз посещала Владивосток одиннадцать лет назад.