День тигра пройдёт во Владивостоке в воскресенье 28 сентября

28 сентября, в воскресенье, во Владивостоке состоится празднование XXVI Дня тигра. Это событие как обычно привлекло большое внимание учебных заведений Приморья: уже поступило около 3000 заявок на участие в главном «тигрином» шествии.
Как сообщает пресс-служба правительства Приморского края, колонна, пройдёт от спорткомплекса «Олимпиец» до главного фонтана на набережной Спортивной гавани. Она стартует ровно в 12:00. Голову шествия составит группа участников возле национального центра «Россия». Все участники заранее подавали заявки, и их ограниченное число связано с соображениями безопасности.
После окончания шествия начнут работу многочисленные тематические площадки для всех возрастов. Гостей праздника ждут мастер-классы, посвящённые охране природы и изготовлению поделок, рисование, спортивные конкурсы и интеллектуальные викторины. На площадке добровольческого отряда «Тигр» особое внимание уделят современной технике и патриотическому воспитанию молодежи.
Главная сцена на набережной Спортивной гавани оживёт в 13:00, и программа откроется выступлениями местных творческих коллективов. В 16:00 для гостей начнёт концерт группа «Белый орёл», известная хитами «Как упоительны в России вечера» и «Потому что нельзя быть на свете красивой такой». Завершит праздничную программу в 20:00 выступление легендарной группы «Браво», которая в последний раз посещала Владивосток одиннадцать лет назад.
Кроме шествия и концертов, в рамках Дня тигра будут работать интерактивные площадки и фотозоны, фуд-корт, мастер-классы по созданию сувениров и высадке деревьев. Также для детей организуют спортивные игры, аниматоры проведут «тигриные старты», куда вошли тигриный твистер, напольный бильярд, армрестлинг и надувную полосу препятствий с горками и тарзанками. Особенность этого года — разрешение использовать наряду с традиционными тигриными костюмами национальные костюмы коренных народов, населяющих Приморье.
Мероприятия пройдут с бесплатным входом, но через рамки безопасности: запрещён пронос оружия, взрывчатых веществ, перцовых баллончиков и воды объемом более 0,5 литра.
Организаторы — Правительство Приморского края, администрация Владивостока, центр «Амурский тигр» и Русское географическое общество — призывают всех желающих приходить заранее и подготовиться к насыщенному дню.
Отмечают День тигра в Приморье с 2000 года. В последние годы праздник привлекает всё больше участников и гостей. По словам директора центра «Амурский тигр» Сергея Арамилева, масса мероприятий и конкурс костюмов делают этот день особенным для жителей и туристов.