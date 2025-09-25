Ричмонд
В Крыму будет работать целевое образование для медиков. Как?

В России студентов медицинских колледжей и вузов, которые обучаются на бюджетной основе, обяжут заключать договоры о целевом обучении. При этом для выпускников университетов, решивших продолжить образование, будет предусмотрена возможность работать в первичном звене здравоохранения сразу после получения диплома.

Как такие меры помогут решить проблемы кадрового дефицита в отрасли — в эфире радио «Спутник в Крыму» рассказал директор Ордена Трудового Красного Знамени Медицинского института им. Георгиевского, председатель комиссии по вопросам здравоохранения и социальной политики ОП РК, доктор медицинских наук, профессор Евгений Крутиков.

При поступлении на бюджетные места по программам высшего медицинского и фармацевтического образования студенты должны будут заключать договоры о целевом обучении. Такой законопроект на заседании 17 сентября поддержал Комитет Госдумы по охране здоровья.

Целевой договор обяжет студентов и будущих врачей отработать определенное количество времени, это порядка трех лет, непосредственно в сфере бюджетного здравоохранения, — пояснил доктор медицинских наук.

Профессор рассказал, что сейчас для выпускников университета с дипломом о высшем образовании прорабатываются возможности работать в первичном звене здравоохранения. Трудиться непосредственно по целевому договору и параллельно проходить обучение в ординатуре.

Если человек хочет пойти дальше, надо дать ему такую возможность, но опять-таки с последующей обязательной отработкой непосредственно бюджетного здравоохранения, — уверен Крутиков.

Обязательного распределения сейчас нет — молодой специалист вправе выбрать место работы самостоятельно.

В последнее время увеличивается количество узких специалистов. Мы выпускаем большое количество таких медиков из ординатуры, которые идут потом работать в бюджетное здравоохранение. Есть большое количество желающих работать в связи с поддержкой нашего правительства молодых специалистов, — рассказал Евгений Крутиков.

При этом за нарушение целевого договора предусмотрены штрафы, напомнил профессор. При неисполнении обязательств студенты будут обязаны выплатить в бюджет компенсации в размере суммы, затраченной на его подготовку как специалиста, включая меры поддержки. А также штраф в сумме двукратного размера компенсации.

Ранее депутат Заксобрания Севастополя, глава постоянного комитета по здравоохранению, социальной политике и поддержке семьи Александр Кулагин рассказал, что первичное звено здравоохранения Севастополя через три года пополнится пятьюдесятью первыми молодыми специалистами, которые сейчас обучаются по медицинским специальностям в рамках госзаказа.