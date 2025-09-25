ИИ приспособлен к ускоренной разработке нанотел для борьбы с опухолями

Он играет важную роль в регуляции активности Т-клеток, в том числе их взаимодействий с опухолями. За последние годы ученые уже создали несколько моноклональных антител, способных соединяться с рецепторами CD137, однако все подобные средства продемонстрировали низкую эффективность и высокую токсичность в рамках клинических испытаний. Российские ученые предположили, что этих проблем можно избежать, если использовать нанотела для активации рецептора CD137.