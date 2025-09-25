Ричмонд
+22°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Жителям Башкирии объяснили, когда будут отключать мобильный интернет

Вынужденная мера необходима для безопасности граждан.

Источник: Башинформ

Министр цифрового развития государственного управления Башкирии Геннадий Разумикин 25 сентября на заседании Госсобрания республики пояснил, когда требуется блокировка мобильного интернета.

«Это вопрос взаимодействия правоохранительных органов и операторов связи, они работают напрямую. Соответственно, могу сказать, что защищаются, в первую очередь, конечно же, стратегические объекты. Но поскольку предсказать, произойдёт или нет сценарий с использованием БПЛА, который был, допустим, в Иркутске, никто не берётся. Поэтому, в случае появления опасности, мобильный интернет полностью блокируется на территории всей республики. То есть в последних трех случаях это было сделано не выборочно, а полностью», — объяснил министр.

Узнать больше по теме
БПЛА: не только оружие, но и помощник в мирной жизни
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше