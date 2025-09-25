Жителям Башкирии объяснили, когда будут отключать мобильный интернет

«Это вопрос взаимодействия правоохранительных органов и операторов связи, они работают напрямую. Соответственно, могу сказать, что защищаются, в первую очередь, конечно же, стратегические объекты. Но поскольку предсказать, произойдёт или нет сценарий с использованием БПЛА, который был, допустим, в Иркутске, никто не берётся. Поэтому, в случае появления опасности, мобильный интернет полностью блокируется на территории всей республики. То есть в последних трех случаях это было сделано не выборочно, а полностью», — объяснил министр.