Нижегородским муниципалитетам дали рекомендации по срокам отопительного сезона

Они рекомендовали начинать отопительный сезон не позднее трех дней после установления средней температуры воздуха ниже +8°C. Сейчас федеральными нормативами установлен пятидневный порог. Вместе с тем каждый муниципалитет принимает решение о начале отопительного сезона самостоятельно.
Вторым пунктом депутаты рекомендуют по завершении сезона сохранять готовность систем отопления к возобновлению подачи ресурса до 15 мая включительно. Эта рекомендация дана с учетом опыта прошлых лет, когда после отключения отопления наступало похолодание.
В своей рекомендации нижегородское заксобрание ссылается на опыт Республики Беларусь.
Добавим, в 2025 году в округах Нижегородской области отопительный сезон начался раньше федерального норматива. Так, в Нижнем Новгороде он стартовал 23 сентября.