Нижегородским муниципалитетам дали рекомендации по срокам отопительного сезона

Они рекомендовали начинать отопительный сезон не позднее трех дней после установления средней температуры воздуха ниже +8°C. Сейчас федеральными нормативами установлен пятидневный порог. Вместе с тем каждый муниципалитет принимает решение о начале отопительного сезона самостоятельно.