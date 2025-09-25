Все 180 пляжей Сочи вернулись к обычному режиму работы, и отдыхающим ничто не угрожает. Об этом сообщил мэр курорта Андрей Прошунин после завершения мониторинговых мероприятий, проведенных в связи с сообщениями об атаках безэкипажных катеров на территорию края.
По словам Прошунина, ситуация в Сочи находится под постоянным контролем городского оперативного штаба. В настоящее время на курорте отдыхают 175 тысяч гостей.
«Все 180 пляжей в Сочи работают в обычном режиме. Все мониторинговые мероприятия после вчерашних угроз, связанных с атаками БЭК на территорию края, завершены. Жителям и туристам в настоящий момент ничто не угрожает», — заявил Прошунин.
Напомним, днем ранее в Сочи объявили угрозу применения безэкипажных катеров. Отдыхающих эвакуировали с пляжей, а в городе включили сирены. После отмены угрозы пляжные территории оставались закрытыми для тщательного обследования прибрежной зоны.