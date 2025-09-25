Ричмонд
В Ростове начали искать мужчину, бросавшего острые предметы в прохожих

Ростовчанка пожаловалась в полицию на опасного хулигана.

Источник: Комсомольская правда

В Ростове-на-Дону начали искать мужчину, бросавшего в прохожих острые предметы. О нарушителе полицейским рассказала местная жительница, сообщили в ГУ МВД России по Ростовской области.

— На место происшествия, где проживает ростовчанка, незамедлительно выехала оперативно-следственная группа. Сейчас проводится опрос очевидцев, чтобы составить максимально точный портрет хулигана и выяснить его мотивы, — прокомментировали в полицию.

Правоохранители также изучают записи с камер видеонаблюдения в районе происшествия. Это поможет установить личность нарушителя и проследить его маршрут.

Ранее в соцсетях рассказали, что незнакомец бросил шампур и едва не нанес травмы прохожим.

