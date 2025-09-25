Расписание ряда пригородных поездов Красноярской железной дороги изменится в октябре

Так, с 1 октября ежедневно, кроме субботы, будет курсировать утренний электропоезд Красноярск Северный — Красноярск (отправление со станции Красноярск Северный в 8:19). По субботам в это же время пассажиры смогут воспользоваться электричкой Красноярск Северный — Зеледеево.
Утренний пригородный поезд Красноярск — Зеледеево — Красноярск будет ходить только по будним дням. Отправление со станции Красноярск в 07:45, отправление из Зеледеево в 13:17.
Субботний утренний электропоезд Красноярск — Снежница — Красноярск отменяется (отправление со станции Красноярск в 9:26, отправление со станции Снежница в 10:38).
При этом пассажиры смогут воспользоваться дублирующим маршрутом Зыково — Красноярск — Чернореченская, которому назначены дополнительные остановки — Колягино, Пугачево, Караульная и Рябинино (отправление со станции Красноярск в 8:34), и Чернореченская — Красноярск (отправление со станции Чернореченская в 09:09).
Также в расписании появятся маршруты Кача — Камарчага по субботам и Кача — Красноярск по воскресеньям. Отправление со станции Кача в 16:16.
Вечерний электропоезд выходного дня Кача — Красноярск (отправление со станции Кача в 17:05) отменяется.
Кроме того, по выходным дням отменяются некоторые пригородные маршруты до Кемчуга, Снежницы, Зеледеево и Камарчаги, назначавшиеся на период дачного сезона.
Отметим, что ежедневно по будням по КрасЖД будут курсировать 97 пригородных поездов, по выходным — 82. Они охватывают все социально значимые и популярные региональные направления.