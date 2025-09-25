Расписание ряда пригородных поездов Красноярской железной дороги изменится в октябре

Так, с 1 октября ежедневно, кроме субботы, будет курсировать утренний электропоезд Красноярск Северный — Красноярск (отправление со станции Красноярск Северный в 8:19). По субботам в это же время пассажиры смогут воспользоваться электричкой Красноярск Северный — Зеледеево.