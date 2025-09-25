Перенастройка светофоров пока не спасает Владивосток от дорожных заторов

Крайне сложная дорожная обстановка на покрытой «ненормативными» ямами и рытвинами улице Фадеева (в сторону Луговой), на улице Русской и Кирова из-за незавершённых работ по реконструкции и перекрытому сквозному проезду по Енисейской. Площадь Луговую комментаторы 2ГИС и вовсе называют «проклятым местом». Напряжённая ситуация — на улице Окатовой, на которую выросла транспортная нагрузка на время перекрытия сквозного проезда по улице Вязовой в связи с работами на теплотрассе. Также, по словам очевидцев, там в эти минуты произошло ДТП.