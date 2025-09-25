Перенастройка светофоров пока не спасает Владивосток от дорожных заторов

Для безопасности водителей изменили режим светофора в районе съезда с улицы Лоскутова на Снеговую. На перекрестке исключили фазу поворота налево при основном зеленом сигнале для встречного направления по улице Снеговой, скорректировав длительность всех фаз для сохранения пропускной способности перекрёстка.
А по «многочисленным обращениям жителей» перенастроили светофоры на границе Снеговой Пади — перекрёстке улиц Выселковой, Анны Щетининой и Днепровской. Изменения действуют утром с 06:30 до 09:00, время выезда из микрорайона Снеговая Падь в сторону перекрестка увеличено на 17 секунд. Пока новый режим работы светофора — тестовый.
Также ведётся настройка светофора на перекрёстке улиц Басаргина и Новороссийской в соответствии со сложившейся в микрорайоне Патрокл дорожной обстановкой.
Все изменения соответствуют ГОСТу, подчёркивают специалисты.
Правда, пока позитивных изменений в дорожном движении не замечено, вечер четверга жители Владивостока проводят в восьми-, семибалльных дорожных заторах из-за ДТП и дорожных работ.
Продолжает вызывать негатив водителей работа тепловиков и представителей «Водоканала» в районе перекрёстка улиц Карьерной и Снеговой. На 2ГИС один из пользователей в шутку интересуется, «когда уже они найдут своё золото», намекая, что так долго проводить раскопки на тупиковой Карьерной как-то неприлично.
Аварии препятствуют дорожному движению на Некрасовском путепроводе (в сторону Второй Речки), на перекрёстке улиц Карской и Луговой (в сторону Светланской), на односторонней улице Гоголя около остановки «Голубиная Падь», на пересечении улиц Адмирала Горшкова, Русской и Бородинской, а также на перекрёстке улиц Ильичёва и Невской.
Крайне сложная дорожная обстановка на покрытой «ненормативными» ямами и рытвинами улице Фадеева (в сторону Луговой), на улице Русской и Кирова из-за незавершённых работ по реконструкции и перекрытому сквозному проезду по Енисейской. Площадь Луговую комментаторы 2ГИС и вовсе называют «проклятым местом». Напряжённая ситуация — на улице Окатовой, на которую выросла транспортная нагрузка на время перекрытия сквозного проезда по улице Вязовой в связи с работами на теплотрассе. Также, по словам очевидцев, там в эти минуты произошло ДТП.
В районе развязки на Патрокле, которую недавно сделали регулируемой, затор имеется, но пока небольшой, не чета, например, многострадальному 71-му микрорайону, в который к этому моменту затор тянется аж со «Школы милиции».
К 18 часам загруженность дорог в городе оценивается на 7−8 баллов сервисами 2ГИС и «Яндекс. Карты».