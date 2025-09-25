Умерла известная омская балерина Светлана Салеидзе

Светлана Маслак родилась в Омске в 1948 году. В 1964 году окончила балетную студию при Омском театре музыкальной комедии. В том же году в возрасте 16-ти лет была принята в труппу артисткой балета, затем — солисткой. Исполняла весь ведущий репертуар балета театра. За исполнение сольной партии в спектакле «Сердце балтийца» была удостоена Диплома лауреата Всесоюзного смотра-фестиваля (1965).