Умерла известная омская балерина Светлана Салеидзе

«Светлану Владимировну отличало огромное чувство ответственности и трудолюбия. Она являлась примером женственности и красоты. Практически до последних дней жизни Светлана Владимировна преданно служила театру, в общей сложности более 60 лет», — рассказали в Омском музыкальном театре.
Светлана Маслак родилась в Омске в 1948 году. В 1964 году окончила балетную студию при Омском театре музыкальной комедии. В том же году в возрасте 16-ти лет была принята в труппу артисткой балета, затем — солисткой. Исполняла весь ведущий репертуар балета театра. За исполнение сольной партии в спектакле «Сердце балтийца» была удостоена Диплома лауреата Всесоюзного смотра-фестиваля (1965).
Являлась лауреатом Премии министерства культуры Омской области «За верное служение театру» (2015).
Прощание со Светланой Салеидзе пройдет в пятницу, 26 сентября 2025 года, с 14 до 15 часов на Старо-Северном мемориальном кладбище в ритуальном зале по улице Орджоникидзе, 289.