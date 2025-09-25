Ричмонд
Умерла известная омская балерина Светлана Салеидзе

В Омске на 77-м году ушла из жизни солистка балета (1964−1987), инспектор балета Омского музыкального театра Светлана Владимировна Салеидзе (Маслак), сообщает в четверг, 25 сентября 2025 года, пресс-служба театра.

Источник: Reuters

«Светлану Владимировну отличало огромное чувство ответственности и трудолюбия. Она являлась примером женственности и красоты. Практически до последних дней жизни Светлана Владимировна преданно служила театру, в общей сложности более 60 лет», — рассказали в Омском музыкальном театре.

Светлана Маслак родилась в Омске в 1948 году. В 1964 году окончила балетную студию при Омском театре музыкальной комедии. В том же году в возрасте 16-ти лет была принята в труппу артисткой балета, затем — солисткой. Исполняла весь ведущий репертуар балета театра. За исполнение сольной партии в спектакле «Сердце балтийца» была удостоена Диплома лауреата Всесоюзного смотра-фестиваля (1965).

Являлась лауреатом Премии министерства культуры Омской области «За верное служение театру» (2015).

Прощание со Светланой Салеидзе пройдет в пятницу, 26 сентября 2025 года, с 14 до 15 часов на Старо-Северном мемориальном кладбище в ритуальном зале по улице Орджоникидзе, 289.