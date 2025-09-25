Семь библиотек Нижегородской области обновят в 2026 году

Семь библиотек Нижегородской области будут модернизированы в 2026 году в рамках федерального проекта «Семейные ценности и инфраструктура культуры» национального проекта «Семья». На эти цели из федерального бюджета планируется выделить около 79 миллионов рублей, сообщили в министерстве культуры Нижегородской области.
— В следующем году мы модернизируем по модельному стандарту четыре центральные и три малые библиотеки. Ожидаем, что из федерального бюджета на эти цели будет направлено почти 79 миллионов рублей, — отметила Суханова.
В перечень вошли: центральная библиотека им. А. А. Штевен (с. Вад), центральная библиотека им. С. И. Шуртакова (Сергач), центральная детская библиотека им. В. С. Рыжакова (Кстовский район), центральная районная библиотека им. И. А. Рязановского (Варнавино), Правдинская городская библиотека (Балахнинский округ), Арьевская поселковая библиотека (Урень), библиотека им. П. П. Бажова (Нижний Новгород, Ленинский район).
Всего Минкультуры России поддержало 303 заявки из 79 регионов. Наибольшее количество библиотек (по семь) будет модернизировано в Нижегородской области, Чеченской и Чувашской Республиках, Пермском и Ставропольском краях, а также в Иркутской, Ростовской и Челябинской областях.
Модернизация включает пополнение книжных фондов, обновление мебели и оборудования, создание доступной среды для маломобильных граждан. Во всех обновленных библиотеках появится доступ к Национальной электронной библиотеке, а сотрудники пройдут обучение по программам повышения квалификации.
Нацпроект «Семья» реализуется с 2025 года по поручению президента России Владимира Путина и направлен на поддержку семейных ценностей и создание комфортных условий для гармоничного развития семей.