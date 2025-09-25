В Самаре пройдет гастрофестиваль «Самара со вкусом»

На мероприятии соберутся более 50 участников: рестораны, кафе, производители мясных, хлебобулочных и кондитерских изделий, торговые сети и поставщики полуфабрикатов. Там можно будет попробовать авторские блюда, местные сыры, дичь, рыбу из Волги, домашние заготовки и даже «волжскую» шоколадную пасту. Также состоится народный выбор самого вкусного блюда Самарской области. Кроме того, представители старшего возраста покажут мастер-класс по приготовлению кабачковой икры по семейным рецептам.