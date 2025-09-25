В Самаре пройдет гастрофестиваль «Самара со вкусом»

Первый масштабный гастрофестиваль «Самара со вкусом» состоится 27 и 28 сентября по национальному проекту «Туризм и гостеприимство». Об этом сообщили в Министерстве туризма Самарской области.
На мероприятии соберутся более 50 участников: рестораны, кафе, производители мясных, хлебобулочных и кондитерских изделий, торговые сети и поставщики полуфабрикатов. Там можно будет попробовать авторские блюда, местные сыры, дичь, рыбу из Волги, домашние заготовки и даже «волжскую» шоколадную пасту. Также состоится народный выбор самого вкусного блюда Самарской области. Кроме того, представители старшего возраста покажут мастер-класс по приготовлению кабачковой икры по семейным рецептам.
«Именно в Международный день туризма мы открываем гастрономический фестиваль. Самарская область — это не только природа, красивые виды, культурные достопримечательности, значимые исторические события и достижения — это еще и вкусная волжская еда. В рамках фестиваля мы хотим показать все многообразие гастрономических особенностей нашей области. Одно пожелание для всех гостей и участников фестиваля — максимально насладиться праздником», — отметила министр туризма Самарской области Екатерина Матвеева.
Национальный проект «Туризм и гостеприимство» помогает развивать инфраструктуру, производить оборудование, готовить кадры для отрасли и продвигать путешествия как по России, так и за рубежом. Туристы получают качественный сервис и отличные впечатления, а бизнес — поддержку государства. Все это делает поездки удобными, безопасными и интересными. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.