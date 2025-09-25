Ричмонд
+22°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Пионерском парке Ялты восстановили 130 метров подпорной стены

Стены были повреждены во время потопа в 2021 году.

Источник: администрация Ялты/Tg

В Пионерском парке Ялты восстановили 130 метров подпорной стены из запланированных 250. Предполагается завершить все работы до конца декабря.

В настоящее время проводится восстановление гидротехнического дна, после чего планируется перенаправить течение реки через него. Это позволит предотвратить разрушение стен и избежать подтоплений. Все расходы на реализацию проекта покрываются за счет резервного фонда Республики Крым.

Общая стоимость контракта, включая разработку проектной документации, составляет 221 миллион рублей.

Стены были повреждены в 2021 году во время наводнения. Прежде чем начать ремонтные работы, была проведена тщательная подготовка. Специалисты провели полное обследование стен, чтобы выявить аварийные участки.