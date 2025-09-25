В Пионерском парке Ялты восстановили 130 метров подпорной стены из запланированных 250. Предполагается завершить все работы до конца декабря.
В настоящее время проводится восстановление гидротехнического дна, после чего планируется перенаправить течение реки через него. Это позволит предотвратить разрушение стен и избежать подтоплений. Все расходы на реализацию проекта покрываются за счет резервного фонда Республики Крым.
Общая стоимость контракта, включая разработку проектной документации, составляет 221 миллион рублей.
Стены были повреждены в 2021 году во время наводнения. Прежде чем начать ремонтные работы, была проведена тщательная подготовка. Специалисты провели полное обследование стен, чтобы выявить аварийные участки.