В столице начался второй сезон проекта «Джаз в московские школы»

Участники смогут услышать произведения Дюка Эллингтона, Олега Лундстрема, Джорджа Гершвина и других известных композиторов. На концертах профессиональные артисты исполнят классические и современные джазовые композиции, а также расскажут об истории и секретах жанра. После каждого выступления у зрителей будет возможность пообщаться с музыкантами в неформальной обстановке. Первый концерт нового сезона прошел в школе № 37, его посетили более 500 человек.