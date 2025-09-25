Ричмонд
В столице начался второй сезон проекта «Джаз в московские школы»

Посетители смогут услышать произведения Дюка Эллингтона и Джорджа Гершвина.

Второй сезон проекта «Джаз в московские школы» стартовал в Москве в соответствии с целями национального проекта «Молодежь и дети». Об этом сообщила заместитель мэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Участники смогут услышать произведения Дюка Эллингтона, Олега Лундстрема, Джорджа Гершвина и других известных композиторов. На концертах профессиональные артисты исполнят классические и современные джазовые композиции, а также расскажут об истории и секретах жанра. После каждого выступления у зрителей будет возможность пообщаться с музыкантами в неформальной обстановке. Первый концерт нового сезона прошел в школе № 37, его посетили более 500 человек.

«В прошлом году в столичных школах прошли 25 джазовых концертов с шедеврами мировой музыки, которые посетили свыше семи тысяч школьников. Учитывая большую популярность проекта, мы решили расширить его аудиторию в новом сезоне. Теперь услышать выступления Большого джазового оркестра под руководством Петра Востокова смогут не только старшеклассники, но и ученики средней школы, студенты колледжей и воспитанники центров допобразования», — отметила Анастасия Ракова.

Нацпроект «Молодежь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.

