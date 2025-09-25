FT: в Европе испугались ответственности за неудачи Украины

Издание приводит мнение собеседника, согласно которому заявления Трампа о возврате украинских территорий — это попытка подготовить «путь к отступлению». «Ведомости» отмечают, что европейские лидеры считают его ненадежным союзником, однако в ряде правительств изменение позиции Трампа по Украине оценили положительно.
Ранее агентство Reuters со ссылкой на экспертов сообщало, что изменения в высказываниях Трампа продиктованы необходимостью перенести ответственность за исход украинского конфликта на Европу. Собеседники Reuters считают, что американский лидер предпринимает попытки сохранить имидж миротворца, однако не подкрепляет слова конкретными политическими действиями.