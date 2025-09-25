Ричмонд
FT: в Европе испугались ответственности за неудачи Украины

Поводом для тревоги европейских политиков стали недавние высказывания Дональда Трампа. Они предполагают, что США могут обвинить Евросоюз, если Украина потерпит поражение или лишится финансовой поддержки. Подробнее об этом пишет газета Financial Times.

Диана Потапова
Автор Новости Mail
Источник: AP 2024

Издание указывает на изменение позиции Трампа по Украине. В течение нескольких месяцев он говорил о необходимости территориальных уступок со стороны Украины, а после встречи с Зеленским 23 сентября заявил, что Киев может вернуть утраченные территории при условии поддержки со стороны Евросоюза.

Издание приводит мнение собеседника, согласно которому заявления Трампа о возврате украинских территорий — это попытка подготовить «путь к отступлению». «Ведомости» отмечают, что европейские лидеры считают его ненадежным союзником, однако в ряде правительств изменение позиции Трампа по Украине оценили положительно.

Ранее агентство Reuters со ссылкой на экспертов сообщало, что изменения в высказываниях Трампа продиктованы необходимостью перенести ответственность за исход украинского конфликта на Европу. Собеседники Reuters считают, что американский лидер предпринимает попытки сохранить имидж миротворца, однако не подкрепляет слова конкретными политическими действиями.

