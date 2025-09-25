FT: в Европе испугались ответственности за неудачи Украины

Издание указывает на изменение позиции Трампа по Украине. В течение нескольких месяцев он говорил о необходимости территориальных уступок со стороны Украины, а после встречи с Зеленским 23 сентября заявил, что Киев может вернуть утраченные территории при условии поддержки со стороны Евросоюза.