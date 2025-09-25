Казань и Москву свяжут дополнительные поезда

В преддверии ноябрьских праздничных дней из Казани в Москву назначены дополнительные поезда.
Из столицы Татарстана поезд № 205 отправится 30 октября в 20:09, прибудет в Москву на следующий день в 11:27. В обратном направлении поезд № 274 отправится из столицы России 31 октября в 16:15, прибудет в Казань на следующие сутки в 05:05.
Поезд № 205/206 отправится из столицы Татарстана 4 ноября в 22:35, прибывая в Москву на следующий день в 11:42. В обратном направлении состав отправится из столицы России 5 ноября в 23:20, прибудет в Казань на следующие сутки в 13:00.
В пути следования предусмотрены остановки на станциях Зеленый Дол, Канаш, Арзамас-2, Муром.
Кроме того, между городами продолжают курсировать фирменные поезда №½ «Премиум» и № 23/24 «Двухэтажный состав», круглогодичные поезда № 147/148 и № 149/150. По отдельным датам отправляется двухэтажный поезд № 271/272.
С января по август поездами дальнего следования на данном направлении перевезены почти 521 тыс. пассажиров. Это на 4,6% больше, чем за аналогичный период прошлого года.
Оформить проездные документы можно через мобильное приложение «РЖД Пассажирам», на сайте ОАО «РЖД» в разделе «Пассажирам», а также в кассах железнодорожных вокзалов.
Подробную информацию о правилах оформления проездных документов и о движении поездов можно узнать на официальном сайте ОАО «РЖД» в разделе «Пассажирам», а также в Центре поддержки клиентов ОАО «РЖД» по телефону +7 (800)775−00−00 (звонок бесплатный из всех регионов России).