Казань и Москву свяжут дополнительные поезда

Из столицы Татарстана поезд № 205 отправится 30 октября в 20:09, прибудет в Москву на следующий день в 11:27. В обратном направлении поезд № 274 отправится из столицы России 31 октября в 16:15, прибудет в Казань на следующие сутки в 05:05.