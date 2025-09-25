В Новомосковске Тульской области 400 жителей обучили оказанию первой помощи

Около 400 жителей города Новомосковска Тульской области 17 сентября прошли обучение оказанию первой помощи в соответствии с целями национального проекта «Продолжительная и активная жизнь». Об этом сообщили в министерстве здравоохранения региона.
Опытные инструкторы центра медицины катастроф рассказали и показали слушателям основы действий в экстренных ситуациях. Участники познакомились с правилами поведения при попадании инородного предмета в дыхательные пути, освоили технику сердечно-легочной реанимации и получили практические навыки перевода пострадавших в безопасное стабильное положение.
«Обучение оказанию первой помощи крайне важно, поскольку именно своевременные и правильные действия окружающих могут спасти жизнь человеку до прибытия профессиональных медиков. Мы регулярно проводим подобные мероприятия и рассчитываем, что число наших слушателей продолжит расти», — подчеркнул врио главного врача центра медицины катастроф Александр Воробьев.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.