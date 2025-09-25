Ричмонд
Синоптики предупредили о заморозках до −5 градусов в Беларуси 26 сентября

Заморозки до −5 градусов ожидаются в Беларуси в пятницу 26 сентября.

Источник: Комсомольская правда

Синоптики предупредили о заморозках до −5 градусов в Беларуси 26 сентября, в пятницу, информирует портал pogoda.by.

Согласно прогнозам синоптиков, в пятницу за погоду в стране будет отвечать антициклон, центр которого находится над Балтийским морем и который сформирован в холодной воздушной массе. Ожидается малооблачная погода без осадков. Ночью и утром в отдельных районах Беларуси возможен слабый туман.

Ветер окажется неустойчивый от слабого до умеренного. Синоптики предупреждают: на большей части территории будут заморозки от 0 до −5 градусов. Местами минимальная температура воздуха составит от +1 до +4 градусов. Днем прогнозируется от +12 до +18 градусов.

