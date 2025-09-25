Синоптики предупредили о заморозках до −5 градусов в Беларуси 26 сентября

Согласно прогнозам синоптиков, в пятницу за погоду в стране будет отвечать антициклон, центр которого находится над Балтийским морем и который сформирован в холодной воздушной массе. Ожидается малооблачная погода без осадков. Ночью и утром в отдельных районах Беларуси возможен слабый туман.