Родителей подростка на мопеде наказали во Владивостоке

Инцидент произошел 23 сентября. Инспекторы ДПС заметили водителя мопеда Yamaha Jog, который нарушал правила, демонстрируя опасные трюки на дороге общего пользования. После остановки выяснилось, что подростку всего 15 лет, и у него нет водительского удостоверения.