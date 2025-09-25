Родителей подростка на мопеде наказали во Владивостоке

Полиция Владивостока привлекла к административной ответственности родителей 15-летнего подростка, который устроил опасную поездку на мопеде. Поводом стало видео, на котором несовершеннолетний водитель едет по улице Маковского на одном заднем колесе.
Инцидент произошел 23 сентября. Инспекторы ДПС заметили водителя мопеда Yamaha Jog, который нарушал правила, демонстрируя опасные трюки на дороге общего пользования. После остановки выяснилось, что подростку всего 15 лет, и у него нет водительского удостоверения.
На место происшествия вызвали отца подростка. После разбирательства в отделе полиции законного представителя привлекли к ответственности по статье 5.35 КоАП РФ («Неисполнение родительских обязанностей»).
Госавтоинспекция Владивостока напоминает, что для управления мопедом необходимо:
· Достичь 16-летнего возраста.
· Получить водительское удостоверение категории «М».
· Использовать застегнутый мотошлем.
Полиция призывает родителей не разрешать детям садиться за руль мототранспорта без прав и напоминает, что подобные нарушения часто приводят к тяжелым ДТП.