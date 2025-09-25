В курской библиотеке прошло занятие по созданию видеоконтента

На мероприятии руководитель курского молодежного медиакластера PRO Алексей Беседин рассказал про важность развития медиаиндустрии в городе, цели и задачи медиакластера, а также про деятельность каждого из блоков молодежного проекта PRO. Оператор-постановщик курского молодежного медиакластера PRO Арсений Лунин познакомил гостей с основными этапами создания интересного и зрелищного видео. Спикеры поделились секретами, как создавать качественный видеоконтент для социальных сетей и адаптировать его под определенную тематику.