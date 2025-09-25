В курской библиотеке прошло занятие по созданию видеоконтента

Интенсив-встреча «#ПРО_КЛИП», посвященная созданию видеоконтента для социальных сетей, состоялась 22 сентября в библиотеке-филиале № 2 им. Е. И. Носова при поддержке национального проекта «Семья». Об этом сообщили в комитете культуры Курска.
На мероприятии руководитель курского молодежного медиакластера PRO Алексей Беседин рассказал про важность развития медиаиндустрии в городе, цели и задачи медиакластера, а также про деятельность каждого из блоков молодежного проекта PRO. Оператор-постановщик курского молодежного медиакластера PRO Арсений Лунин познакомил гостей с основными этапами создания интересного и зрелищного видео. Спикеры поделились секретами, как создавать качественный видеоконтент для социальных сетей и адаптировать его под определенную тематику.
«Считаю, что проведение подобных мероприятий важно, поскольку дает возможность молодежи погрузиться в сферу креативных индустрий и узнать основы качественного контента. Главное — заинтересовать зрителя, затронуть наиболее яркие и интересные темы, чтобы каждый мог раскрыть свой потенциал. Будем стараться организовывать такие мероприятия чаще, чтобы привлекать молодежь в сферу медиа и коммуникаций», — подчеркнул Алексей Беседин.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.