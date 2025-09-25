«Калашников» разработал объектив для дистанционного зондирования Земли

МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Предприятие «Ломо» (входит в концерн «Калашников») изготовило высокоточный объектив для дистанционного зондирования Земли. Об этом сообщили в пресс-службе концерна.
«АО “Ломо” (концерн “Калашников”) успешно завершило изготовление и сборку высокоточного объектива оптико-электронного комплекса для дистанционного зондирования Земли с высоким пространственным разрешением. Проект реализован в тесном сотрудничестве с Институтом космических исследований Российской академии наук, что позволило объединить опыт и технические ресурсы обеих организаций для достижения положительного результата», — говорится в сообщении.
Отмечается, что проект финансируется исключительно за счет собственного капитала концерна, что демонстрирует его готовность инвестировать в передовые технологии.
По словам управляющего директора АО «Ломо» Дмитрия Владимирова, изготовление объектива телескопа — это важный шаг в развитии отечественных оптических систем, который способствует повышению потенциала в области космического мониторинга и наблюдения за Землей.