Ричмонд
+22°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Калашников» разработал объектив для дистанционного зондирования Земли

Это важный шаг в развитии отечественных оптических систем, который способствует повышению потенциала в области космического мониторинга, отметили в пресс-службе концерна.

МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Предприятие «Ломо» (входит в концерн «Калашников») изготовило высокоточный объектив для дистанционного зондирования Земли. Об этом сообщили в пресс-службе концерна.

«АО “Ломо” (концерн “Калашников”) успешно завершило изготовление и сборку высокоточного объектива оптико-электронного комплекса для дистанционного зондирования Земли с высоким пространственным разрешением. Проект реализован в тесном сотрудничестве с Институтом космических исследований Российской академии наук, что позволило объединить опыт и технические ресурсы обеих организаций для достижения положительного результата», — говорится в сообщении.

Отмечается, что проект финансируется исключительно за счет собственного капитала концерна, что демонстрирует его готовность инвестировать в передовые технологии.

По словам управляющего директора АО «Ломо» Дмитрия Владимирова, изготовление объектива телескопа — это важный шаг в развитии отечественных оптических систем, который способствует повышению потенциала в области космического мониторинга и наблюдения за Землей.