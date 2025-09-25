В Магнитогорске пьяная женщина с младенцем на руках гуляла по городу

«Примерно в 15:20 женщина в нетрезвом виде с маленьким ребенком сначала ехала в маршрутке и распивала алкоголь, водка текла на ребенка. Ругалась матом. А когда ей сделали замечание другие пассажиры, то она начала угрожать своими связями. Куда смотрят органы опеки», — написали в соцсетях очевидцы.