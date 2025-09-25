В Магнитогорске пьяная женщина с младенцем на руках гуляла по городу

В полиции рассказали, что все произошло 24 сентября.
На сделанной очевидцами записи видно, что женщина с грудничком на руках еле стоит на ногах. Прохожие вызвали на место сотрудников МВД, испугавшись за малыша.
«Примерно в 15:20 женщина в нетрезвом виде с маленьким ребенком сначала ехала в маршрутке и распивала алкоголь, водка текла на ребенка. Ругалась матом. А когда ей сделали замечание другие пассажиры, то она начала угрожать своими связями. Куда смотрят органы опеки», — написали в соцсетях очевидцы.
Ребенок в это время находился в эргорюкзаке. Прибывшие стражи порядка забрали малыша и отправили его в больницу. «Жительница города установлена и доставлена в отдел полиции. Несовершеннолетний ребенок помещен в медицинское учреждение. Законный представитель несовершеннолетнего привлечен к административной ответственности», — отметили в городском УМВД.
По статье 5.35 КоАП (неисполнение обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних) предусмотрен штраф до 2 тыс. рублей. По статье 20.21 КоАП (появление в общественных местах в состоянии опьянения) — штраф до 500 рублей или административный арест до 15 суток.