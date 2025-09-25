Ричмонд
+22°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Госдуму внесли проект о выдаче россиянам земли после десяти лет брака

В ГД внесли законопроект о выдаче земли семьям с детьми после 10 лет брака.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 25 сен — РИА Новости. В Госдуму внесен законопроект, которым предлагается бесплатно выдавать земельный участок гражданам, которые находятся более десяти лет в браке и имеют одного и более детей, документ доступен в думской электронной базе.

Авторами инициативы выступили депутаты Госдумы от фракции ЛДПР во главе с лидером партии Леонидом Слуцким и сенатор Елена Афанасьева.

«Законопроектом предлагается расширить перечень случаев бесплатного предоставления государственных или муниципальных земельных участков гражданам в собственность. Подобное расширение предполагает возможность получения такого земельного участка гражданами, которые состоят не менее десяти лет в браке и имеют одного и более детей, в порядке, установленном органами государственной власти субъектов РФ», — сказано в пояснительной записке.

Отмечается, что такой земельный участок обеспечивается подъездными путями, возможностью подключения к сетям инженерно-технического обеспечения, располагается в границах соответствующего субъекта РФ и становится общей долевой собственностью всех членов семьи, то есть, родителей и детей.

По мнению авторов инициативы, предлагаемая возможность улучшит благосостояние семей, положительно скажется на их здоровье, а также станет подспорьем для основания родовой усадьбы, рождения детей и их всестороннего развития.

Узнать больше по теме
Либерально-демократическая партия России (ЛДПР) в 2025 году: идеология, программа и роль в современной политике
ЛДПР — одна из старейших и самых известных оппозиционных партий страны. В 2025 году Либерально-демократическая партия России продолжает активно участвовать в политической жизни России, продвигая свои принципы и выдвигая кандидатов на выборы различного уровня.
Читать дальше