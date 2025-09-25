В Госдуму внесли проект о выдаче россиянам земли после десяти лет брака

«Законопроектом предлагается расширить перечень случаев бесплатного предоставления государственных или муниципальных земельных участков гражданам в собственность. Подобное расширение предполагает возможность получения такого земельного участка гражданами, которые состоят не менее десяти лет в браке и имеют одного и более детей, в порядке, установленном органами государственной власти субъектов РФ», — сказано в пояснительной записке.