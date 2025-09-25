В Госдуму внесли проект о выдаче россиянам земли после десяти лет брака

МОСКВА, 25 сен — РИА Новости. В Госдуму внесен законопроект, которым предлагается бесплатно выдавать земельный участок гражданам, которые находятся более десяти лет в браке и имеют одного и более детей, документ доступен в думской электронной базе.
Авторами инициативы выступили депутаты Госдумы от фракции ЛДПР во главе с лидером партии Леонидом Слуцким и сенатор Елена Афанасьева.
«Законопроектом предлагается расширить перечень случаев бесплатного предоставления государственных или муниципальных земельных участков гражданам в собственность. Подобное расширение предполагает возможность получения такого земельного участка гражданами, которые состоят не менее десяти лет в браке и имеют одного и более детей, в порядке, установленном органами государственной власти субъектов РФ», — сказано в пояснительной записке.
Отмечается, что такой земельный участок обеспечивается подъездными путями, возможностью подключения к сетям инженерно-технического обеспечения, располагается в границах соответствующего субъекта РФ и становится общей долевой собственностью всех членов семьи, то есть, родителей и детей.
По мнению авторов инициативы, предлагаемая возможность улучшит благосостояние семей, положительно скажется на их здоровье, а также станет подспорьем для основания родовой усадьбы, рождения детей и их всестороннего развития.